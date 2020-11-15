В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти

15 ноября в Белоруссии прошла воскресная акция протестов. Она посвящена убитому на этой неделе минчанину Роману Бондаренко. По данным правозащитников на 22:00, по всей Белоруссии задержано более 900 человек. Среди них около 20 журналистов. Один из которых – Александр Ивулин. Это автор ютуб-канала «ЧестнОК» (самый популярный спортивный в стране) и корреспондент Tribuna.com.

Александр Ивулин был на протесте в Минске 15 ноября, а сейчас значится в списках задержанных от правозащитной организации «Весна». Белорусские СМИ пишут, что задержанных заводили в стоящие рядом автозаки, а силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Бело-красно-белый флаг – символ белорусского протеста. Как он был государственным, но стал оппозиционным