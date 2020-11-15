В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
15 ноября в Белоруссии прошла воскресная акция протестов. Она посвящена убитому на этой неделе минчанину Роману Бондаренко. По данным правозащитников на 22:00, по всей Белоруссии задержано более 900 человек. Среди них около 20 журналистов. Один из которых – Александр Ивулин. Это автор ютуб-канала «ЧестнОК» (самый популярный спортивный в стране) и корреспондент Tribuna.com.
Александр Ивулин был на протесте в Минске 15 ноября, а сейчас значится в списках задержанных от правозащитной организации «Весна». Белорусские СМИ пишут, что задержанных заводили в стоящие рядом автозаки, а силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
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Белорусское здание Tut.by опубликовало видео с мест акций протестов, на котором видны вспышки от применения светошумовых гранат, звуки взрывов и выстрелов. На кадрах моменты, где люди разбегаются.
Последние видео Ивулина на ютуб-канале были о спортсменах, подвергнутых репрессиям. Например, самое последнее называется «Репрессии Лукашенко перешли все границы! За решеткой оказались лучшие спортсмены Беларуси». Всего за последние три месяца Ивулин выложил 15 роликов о ситуации в стране – все через призму спорта. С начала протестов после выборов президента Беларуси получили административные сроки уже 8 белорусских спортсменов.
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Сейчас о местоположении и состоянии Александра Ивулина ничего неизвестно. Он с 14 ноября не заходил на свои страницы в соцсетях. Вконтакте у него стоит статус: «Главное в любом деле – иметь мужество продолжать». В последнем интервью он говорил, что три главные качества журналиста: терпение, огонь в глазах и смелость.