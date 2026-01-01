Александр Ивулин

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Футбол
Журналист Ивулин – подозреваемый по уголовной статье. В Беларуси ему грозит до четырех лет тюрьмы
#Александр Ивулин
Футбол
Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне
#Александр Ивулин