Александр Ивулин
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НФК Крумкачы
Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне
04 июня, 18:30
Журналист Tribuna.com, ютуб-блогер и футболист «Крумкачы» Александр Ивулин и его монтажер Ярослав Писаренко 3 июня были задержаны на съемной квартире. В ней прошел обыск, после чего обоих увезли.
Причина задержания – флаг, который висел из окна квартиры. Ивулин не признал вину и сказал, что во время обыска флага не было. Он получил 30 суток ареста, Писаренко – 15.
15 ноября 2020 года Ивулин был задержан на протестах в Минске, посвященных убитому Роману Бондаренко. На следующий день его отпустили.
В Белоруссии задержан журналист и главный ютуб-блогер страны. Все его последние видео – о протестах и действиях власти
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