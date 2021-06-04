Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне

Журналист Tribuna.com, ютуб-блогер и футболист «Крумкачы» Александр Ивулин и его монтажер Ярослав Писаренко 3 июня были задержаны на съемной квартире. В ней прошел обыск, после чего обоих увезли.

Причина задержания – флаг, который висел из окна квартиры. Ивулин не признал вину и сказал, что во время обыска флага не было. Он получил 30 суток ареста, Писаренко – 15.