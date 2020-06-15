Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали

В чемпионате Белоруссии БАТЭ и солигорский «Шахтер» сыграли 2:2. «Шахтер» сравнял счет в конце, в БАТЭ недовольны тем, что судья засчитал гол, а не нападение на вратаря.

После матча на машину с судьями и инспектором матча напали неизвестные – инцидент подтвердила белорусская футбольная ассоциация. Вот что произошло:

Автомобиль с судьями обогнала другая машина, потом она резка остановилась и заблокировала движение;

Неизвестные потребовали судей и инспектора выйти из машины, оскорбляли их, угрожали им;

Позже нападавшие скрылись.

Белорусская федерация раскритиковала инцидент и пообещала принять все необходимые меры, чтобы наказать виновных.