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Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
15 июня 2020, 21:22
В чемпионате Белоруссии БАТЭ и солигорский «Шахтер» сыграли 2:2. «Шахтер» сравнял счет в конце, в БАТЭ недовольны тем, что судья засчитал гол, а не нападение на вратаря.
После матча на машину с судьями и инспектором матча напали неизвестные – инцидент подтвердила белорусская футбольная ассоциация. Вот что произошло:
- Автомобиль с судьями обогнала другая машина, потом она резка остановилась и заблокировала движение;
- Неизвестные потребовали судей и инспектора выйти из машины, оскорбляли их, угрожали им;
- Позже нападавшие скрылись.
Белорусская федерация раскритиковала инцидент и пообещала принять все необходимые меры, чтобы наказать виновных.
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