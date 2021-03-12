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Чемпионат Белоруссии
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Чемпионат Белоруссии
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Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта 2021, 18:48
2
ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
2
#Дмитрий Айдов
16 ноября 2020, 22:55
2
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
07 августа 2020, 16:52
Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса
#коронавирус
26 апреля 2020, 01:30
В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается
#Чемпионат Белоруссии
17 апреля 2020, 13:50
Бразилец из минского «Динамо» удалился, переоделся и досмотрел игру на пеньке у забора
#Чемпионат Белоруссии
13 апреля 2020, 14:25
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
28 марта 2020, 13:46
Новый креатив белорусов. На трибунах болеют манекены с лицами реальных фанатов
#Чемпионат Белоруссии
08 апреля 2020, 20:44
«Динамо» из Бреста сняло короткометражку в стиле «Чернобыля» – как белорусы играют в футбол в условиях пандемии
#Динамо Брест
06 апреля 2020, 13:30
Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса
#Чемпионат Белоруссии
01 апреля 2020, 16:50
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
27 марта 2020, 12:00
Лукашенко и футбол: закончил из-за травмы колена, ночами зашивал мячи, теперь всех критикует
#Александр Лукашенко
23 марта 2020, 15:00
Герой дня – баянист на матче белорусской «Ислочи». Тренер клуба – его бывший ученик
#Ислочь
21 марта 2020, 19:50
Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
#Чемпионат Белоруссии
21 марта 2020, 18:00
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼♀️
#Чемпионат Белоруссии
19 марта 2020, 17:19
Миллионер из Бреста изменил футбол в Белоруссии. В новом чемпионе – его задумки и деньги
#Александр Зайцев
24 ноября 2019, 21:10
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест
23 сентября 2019, 16:00