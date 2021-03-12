Чемпионат Белоруссии

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Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
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#Виктор Гончаренко
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ФИФА пожизненно забанила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче и получал деньги в машине
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#Дмитрий Айдов
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Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
Где в мире играют в футбол во время пандемии коронавируса
#коронавирус
В Белоруссии растет число заболевших, но: карантина нет, президент называет вирус психозом, футбол продолжается
#Чемпионат Белоруссии
Бразилец из минского «Динамо» удалился, переоделся и досмотрел игру на пеньке у забора
#Чемпионат Белоруссии
За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
#Чемпионат Белоруссии
Новый креатив белорусов. На трибунах болеют манекены с лицами реальных фанатов
#Чемпионат Белоруссии
«Динамо» из Бреста сняло короткометражку в стиле «Чернобыля» – как белорусы играют в футбол в условиях пандемии
#Динамо Брест
Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса
#Чемпионат Белоруссии
Как комментаторы живут без трансляций и что сейчас с деньгами? Рассказывают Стогниенко, Казанский, Нагучев и другие
#коронавирус
Лукашенко и футбол: закончил из-за травмы колена, ночами зашивал мячи, теперь всех критикует
#Александр Лукашенко
Герой дня – баянист на матче белорусской «Ислочи». Тренер клуба – его бывший ученик
#Ислочь
Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
#Чемпионат Белоруссии
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️
#Чемпионат Белоруссии
Миллионер из Бреста изменил футбол в Белоруссии. В новом чемпионе – его задумки и деньги
#Александр Зайцев
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест