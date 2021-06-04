Чемпионат Белоруссии

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Футбол
Белорусский журналист Ивулин арестован на 30 суток за флаг на окне
#Александр Ивулин
Футбол
Брестское «Динамо» уволило тренера вратарей – он призывал силовиков не применять силу против народа
#Василий Хомутовский
Футбол
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
#Чемпионат Белоруссии
Футбол
В Белоруссии перенесли два матча – из-за подозрения на коронавирус у игроков
#Чемпионат Белоруссии
Футбол
Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять игр за попытку ударить судью
#Евгений Хачериди
Футбол
Кучук стал главным тренером минского «Динамо»
#Леонид Кучук
Футбол
Только в пяти странах сейчас играют в футбол. Белоруссия в их числе
#коронавирус
Футбол
Посещаемость чемпионата Белоруссии упала на 72% из-за коронавируса
#Чемпионат Белоруссии
Футбол
Представитель ВОЗ рекомендовал Белоруссии запретить массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
#Чемпионат Белоруссии