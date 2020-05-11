В Белоруссии перенесли два матча – из-за подозрения на коронавирус у игроков

На более поздний срок перенесена игра Высшей лиги между «Минском» и «Неманом». Причина – подозрение на наличие коронавируса у футболиста столичной команды.

А еще перенесен матч первой лиги «Арсенал» Дзержинск — ГОБЖД.

Белоруссия – единственная страна в Европе, где сейчас играют в футбол.