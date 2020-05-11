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В Белоруссии перенесли два матча – из-за подозрения на коронавирус у игроков
11 мая 2020, 17:32
На более поздний срок перенесена игра Высшей лиги между «Минском» и «Неманом». Причина – подозрение на наличие коронавируса у футболиста столичной команды.
А еще перенесен матч первой лиги «Арсенал» Дзержинск — ГОБЖД.
Белоруссия – единственная страна в Европе, где сейчас играют в футбол.
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