Евгений Хачериди
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#Евгений Хачериди #Футбол #Чемпионат Белоруссии #Динамо Брест

Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять игр за попытку ударить судью

25 апреля 2020, 10:07
  • Евгения Хачериди удалили в матче против «Витебска» (0:1).
  • После матча он чуть не ударил главного арбитра в подтрибунном помещении.
  • Полное наказание для Хачериди: бан на пять матчей и штраф.
  • «Динамо» не расторгнет контракт с Хачериди. Он уже извинился.
  • Всего Хачереди отыграл за «Динамо» два матча.
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