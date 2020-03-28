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За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола
28 марта, 13:46
Чемпионат Белоруссии пока еще продолжается, несмотря на пандемию коронавируса по всему миру. Самое время узнать получше белорусский футбол. Пройдите наш тест:
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