Чемпионат Белоруссии
Футбол
Юрий Жевнов
Динамо Брест
БАТЭ
Белоруссия
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Славия Мозырь
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат Белоруссии #Футбол #Динамо Брест #БАТЭ #Белоруссия #Динамо Минск #Нафтан #Славия Мозырь #Слуцк #Юрий Жевнов

За что капитана укусила собака? Кто выключил гимн на стадионе? Тест на странные истории из белорусского футбола

28 марта, 13:46

Чемпионат Белоруссии пока еще продолжается, несмотря на пандемию коронавируса по всему миру. Самое время узнать получше белорусский футбол. Пройдите наш тест:

Все фото: imago sportfotodienst / Russian Look / ZUMAPRESS.com / Global Look Press | БАТЭ | «Нафтан» | «Прессбол» | «Динамо-Брест» | «Славия»
Что еще почитать про Белоруссию
Герой дня – баянист на матче белорусской «Ислочи». Тренер клуба – его бывший ученик
Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат Белоруссии
#Футбол
#Динамо Брест
#БАТЭ
#Белоруссия
#Динамо Минск
#Нафтан
#Славия Мозырь
#Слуцк
#Юрий Жевнов