Динамо Брест

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Футбол
Брестское «Динамо» уволило тренера вратарей – он призывал силовиков не применять силу против народа
#Василий Хомутовский
Футбол
БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии
#БАТЭ
Футбол
Игрока брестского «Динамо» Хачериди дисквалифицировали на пять игр за попытку ударить судью
#Евгений Хачериди