Игрок «Специи» из-за серьги в ухе ушел с поля через 10 минут – не смог снять и заклеил лентой

Для «Специи» наступает самый важный отрезок сезона. Сейчас клуб идет в 11 очках от зоны вылета, но в последнее время не радует результатами. В 2022 году «Специя» сыграла в Серии А 10 встреч: 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. Последний проигрыш случился 15 апреля – дома она не устояла против «Интера» (1:3).

С этим матчем связано не только поражение, но и комичный случай. Полузащитник Мбала Нзола в этом сезоне провел 22 матча, в 10 он выходил в основе. Но в этом году Нзола стал прочным игроком запаса и в основном появляется только на замену. Так случилось и в матче против «Интера». Нзола появился на поле на 60-й минуте, но отыграл недолго – всего 10 минут. Причина странная – он не смог снять сережку.