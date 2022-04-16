Игрок «Специи» из-за серьги в ухе ушел с поля через 10 минут – не смог снять и заклеил лентой
Для «Специи» наступает самый важный отрезок сезона. Сейчас клуб идет в 11 очках от зоны вылета, но в последнее время не радует результатами. В 2022 году «Специя» сыграла в Серии А 10 встреч: 2 победы, 2 ничьих и 6 поражений. Последний проигрыш случился 15 апреля – дома она не устояла против «Интера» (1:3).
С этим матчем связано не только поражение, но и комичный случай. Полузащитник Мбала Нзола в этом сезоне провел 22 матча, в 10 он выходил в основе. Но в этом году Нзола стал прочным игроком запаса и в основном появляется только на замену. Так случилось и в матче против «Интера». Нзола появился на поле на 60-й минуте, но отыграл недолго – всего 10 минут. Причина странная – он не смог снять сережку.
В четвертом пункте правил Серии А сказано:
«Все виды ювелирных украшений или бижутерии запрещены и должны быть удалены. Запрещается скрывать украшения клейкой лентой. Если футболист носит украшение на поле, судья либо отправляет игрока за пределы поля, чтобы он исправил это, либо обязывает его замениться при первой паузе, если он не может снять украшение».
На этом и попался Нзола.
На 66-й минуте он пробил по воротам Самира Хандановича и заработал угловой. Сразу после этого судья увидел его залепленное ухо, попросил уйти за линию и снять серьгу.
В этом ему помогал врач «Специи», но у них не получалось.
«Специя» отыграла вдесятером почти пять минус, а на 70-й Тиаго Мотта заменил Нзолу и выпустил Антиста Жаниса. Камеры поймали Нзолу на скамейке: он был расстроен, а на ухе, кажется, была царапина.
Журналисты спросили у Мотты по поводу Нзолы после матча. Тот ответил сдержанно: «Я очень доволен игрой команды в целом. Я не хочу говорить об отдельных личностях, я предпочитаю сосредоточиться на команде и говорить о фанатах, которые всегда были нашим дополнительным оружием. Они аплодировали нам в конце матча, несмотря на поражение. Это приятно».