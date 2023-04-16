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|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри
|мин
|
94
Проведель
Иван Проведель
|
28
Эрлич
Мартин Эрлич
|
43
Николау
Димитриос Николау
|
14
Кивиор
Якуб Кивиор
|
27
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
|
21
Феррер
Сальва Феррер
|
25
Маджоре
Джулио Маджоре
|
33
Агудело
Кевин Агудело
|
10
Верде
Даниэле Верде
|
9
Манай
Рей Манай
|
22
Антист
Жанис Антист
|Запасные
|
40
Зовко
Петар Зовко
-
|
7
Сала
Джакопо Сала
-
|
77
Бертола
Николо Бертола
-
|
6
Бурабиа
Мехди Бурабиа
-
|
8
Коваленко
Виктор Коваленко
-
|
31
Шер
Аймар Шер
-
|
39
Нгуямба
Орельен Нгуямба
-
|
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-
|
18
Нзола
М'Бала Нзола
-
|
17
Подгоряну
Суф Подгоряну
-
|
44
Стрелец
Давид Стрелец
-
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|мин
|
1
Стракоша
Томас Стракоша
|
33
Ачерби
Франческо Ачерби
|
3
Фелипе
Луис Фелипе
|
77
Марушич
Адам Марушич
|
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
|
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
|
11
Кабрал
Жован Кабрал
|
32
Катальди
Данило Катальди
|
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
|
88
Башич
Тома Башич
|
20
Дзакканьи
Маттиа Дзакканьи
|Запасные
|
31
Адамонис
Марюс Адамонис
-
|
25
Рейна
Пепе Рейна
-
|
26
Раду
Штефан Раду
-
|
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
-
|
16
Каменович
Димитрийе Каменович
-
|
8
Акпа Акпро
Жан-Даниэль Акпа Акпро
-
|
6
Лейва
Лукас Лейва
-
|
9
Педро
Педро
-
|
18
Ромеро
Лука Ромеро
-
|
50
Бертини
Марко Бертини
-
|
27
Моро
Рауль Моро
-
|Главный тренер
|
Маурицио Сарри