Фиорентина - Специя: 08 апреля 2023 смотреть онлайн
Фиорентина
Флоренция
-:-

Фиорентина - Специя: 08 апреля 2023 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
Серия А, 29 тур

Серия А,

Италия
8 апр. 2023, -:- МСК
8.04.2023, -:- МСК
суббота
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Прошлые матчи

14.02.2022 14 февр. 2022 пн 22:45
Специя
1 : 2
Фиорентина
14.02.2022 14 февр. 2022 пн 22:45
Специя
1
Фиорентина
2
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Фиорентина
3 : 0
Специя
31.10.2021 31 окт. 2021 вс 17:00
Фиорентина
3
Специя
0
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3
Специя
0
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Специя
2
Фиорентина
2

Новости

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#Александр Кокорин
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#Серия А
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#Кокорин в Фиорентине
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#Рома
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#литература
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1
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