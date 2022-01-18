Серия А
Дженоа
Александр Кокорин
Фиорентина
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#Серия А #Дженоа #Александр Кокорин #Фиорентина

«Дженоа» пропустила шесть голов от «Фиорентины» в первой игре после ухода Шевченко. Кокорин не вышел

час назад

В 22-м туре «Фиорентина» разгромила «Дженоа» 6:0. Бираги сделал дубль, а Влахович забил гол и не реализовал пенальти, пробив паненкой при счете 0:0.

Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Одриосола 15'
Бонавентура 34'
Бираги 42'
Влахович 51'
Бираги 69'
Торрейра 77'
6:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя

За два дня до этого матча «Дженоа» уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера.

Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины».

«Фиорентина» занимает шестое место в Серии А, отставая на семь очков от зоны Лиги чемпионов. «Дженоа» – 19-я и отстает на шесть очков от спасительного 17-го места, сыграв на матч больше.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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