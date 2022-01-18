«Дженоа» пропустила шесть голов от «Фиорентины» в первой игре после ухода Шевченко. Кокорин не вышел

За два дня до этого матча «Дженоа» уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера.

Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины».

«Фиорентина» занимает шестое место в Серии А, отставая на семь очков от зоны Лиги чемпионов. «Дженоа» – 19-я и отстает на шесть очков от спасительного 17-го места, сыграв на матч больше.