Серия А
Дженоа
Александр Кокорин
Фиорентина
«Дженоа» пропустила шесть голов от «Фиорентины» в первой игре после ухода Шевченко. Кокорин не вышел
час назад
В 22-м туре «Фиорентина» разгромила «Дженоа» 6:0. Бираги сделал дубль, а Влахович забил гол и не реализовал пенальти, пробив паненкой при счете 0:0.
За два дня до этого матча «Дженоа» уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера.
Александр Кокорин остался в запасе «Фиорентины».
«Фиорентина» занимает шестое место в Серии А, отставая на семь очков от зоны Лиги чемпионов. «Дженоа» – 19-я и отстает на шесть очков от спасительного 17-го места, сыграв на матч больше.
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