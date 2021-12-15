Александр Кокорин
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Беневенто
Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Фиорентины» – это кубковый матч против «Беневенто»
вчера, 22:13
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин сыграет с первых минут против «Беневенто» в Кубке Италии.
Он перешел в «Фиорентину» в начале 2021 года и с тех пор сыграл восемь матчей в Серии А. Во всех выходил на замену.
Наибольшее количество времени Кокорин получил в мартовской игре против «Ромы», когда вышел на 52-й минуте.
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