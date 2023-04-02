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|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
|
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
|
22
Йошида
Мая Йошида
|
25
Феррари
Алекс Феррари
|
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
|
88
Ринкон
Томас Ринкон
|
2
Торсбю
Мортен Торсбю
|
14
Виейра
Роналду Виейра
|
11
Сабири
Абдельхамид Сабири
|
87
Кандрева
Антонио Кандрева
|
10
Капуто
Франческо Капуто
|Запасные
|
30
Равалья
Никола Равалья
-
|
33
Фальконе
Владимиро Фальконе
-
|
29
Мурру
Никола Мурру
-
|
26
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
-
|
40
Сомма
Марко Сомма
-
|
5
Сенси
Стефано Сенси
-
|
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
|
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
|
70
Тримболи
Симоне Тримболи
-
|
28
Йепес
Жерар Йепес
-
|
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
-
|Главный тренер
|
Марко Джампаоло