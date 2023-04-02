Рома - Сампдория: 02 апреля 2023 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-

Рома - Сампдория: 02 апреля 2023 смотреть онлайн

Сампдория
Генуя
Серия А, 28 тур

Серия А,

Италия
2 апр. 2023, -:- МСК
2.04.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:00
Сампдория
0 : 1
Рома
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:00
Сампдория
0
Рома
1
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Рома
1 : 1
Сампдория
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 20:30
Рома
1
Сампдория
1
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2
Рома
0
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1
Сампдория
0
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020 24 июня 2020 ср 22:45
Рома
2
Сампдория
1
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Сампдория
0
Рома
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:30
Сампдория
0 : 1
Рома
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:30
Сампдория
0
Рома
1
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Рома
4 : 1
Сампдория
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Рома
4
Сампдория
1
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 22:45
Рома
0 : 1
Сампдория
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 22:45
Рома
0
Сампдория
1
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 22:45
Сампдория
1 : 1
Рома
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 22:45
Сампдория
1
Рома
1
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
3
Рома
2
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 23:00
Рома
4 : 0
Сампдория
19.01.2017 19 янв. 2017 чт 23:00
Рома
4
Сампдория
0
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Рома
3 : 2
Сампдория
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 16:00
Рома
3
Сампдория
2
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 22:45
Рома
2
Сампдория
1
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Сампдория
2 : 1
Рома
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Сампдория
2
Рома
1
16.03.2015 16 марта 2015 пн 23:00
Рома
0 : 2
Сампдория
16.03.2015 16 марта 2015 пн 23:00
Рома
0
Сампдория
2
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 21:45
Сампдория
0 : 0
Рома
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 21:45
Сампдория
0
Рома
0
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:45
Рома
3 : 0
Сампдория
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:45
Рома
3
Сампдория
0
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 20:00
Рома
1 : 0
Сампдория
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 20:00
Рома
1
Сампдория
0
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Сампдория
0 : 2
Рома
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 21:45
Сампдория
0
Рома
2

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