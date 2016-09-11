Матч завершен
Рома
Рим
Салах 8
Джеко 61
Тотти 90
3:2
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 18
Квальярелла 41
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
11 сент. 2016, 16:00 МСК
11.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
1
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
85
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
45
8
Перотти
Диего Перотти
45
11
Салах
Мохамед Салах
8'
8'
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
20
Фасио
Федерико Фасио
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
45
Джеко
Эдин Джеко
61'
45
Тотти
Франческо Тотти
90'
85
Итурбе
Хуан Итурбе
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
45
22
Сала
Джакопо Сала
90
2
Линетти
Карол Линетти
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
41'
41'
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
18'
18'
62
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
12
Крапикас
Титас Крапикас
45
Додо
Додо
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
18
Прат
Деннис Прат
6
Эрамо
Мирко Эрамо
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
14
Шик
Патрик Шик
62
Будимир
Анте Будимир