Милан
Лига чемпионов
Рома
Ливерпуль
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«Милан» набрал 4 очка на групповом этапе Лиги чемпионов. Лишь однажды итальянский клуб выступил хуже на этой стадии
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В шестом туре Лиги чемпионов «Милан» принимал «Ливерпуль» и проиграл ему со счетом 1:2. Такой была эта встреча:
Факты вокруг матча:
- «Ливерпуль» выиграл шестой матч ЛЧ в этом сезоне. Он набрал 18 очков в группе и вышел в плей-офф с первого места. Он – первый английский клуб с таким результатом.
- У «Милана» по итогам группового этапа Лиги чемпионов всего 4 очка. Он пролетел мимо еврокубковой весны.
- 4 очка «Милана» – второй худший результат в истории выступлений итальянских клубов в Лиге чемпионов. Худший – 1 балл у «Ромы» в сезоне-2004/05.
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08 декабря 2021, 13:31
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