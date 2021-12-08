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«Милан» набрал 4 очка на групповом этапе Лиги чемпионов. Лишь однажды итальянский клуб выступил хуже на этой стадии

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В шестом туре Лиги чемпионов «Милан» принимал «Ливерпуль» и проиграл ему со счетом 1:2. Такой была эта встреча:

Матч завершен
Милан
Милан
Томори 29'
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 36'
Ориги 55'

Факты вокруг матча:

  • «Ливерпуль» выиграл шестой матч ЛЧ в этом сезоне. Он набрал 18 очков в группе и вышел в плей-офф с первого места. Он – первый английский клуб с таким результатом.
  • У «Милана» по итогам группового этапа Лиги чемпионов всего 4 очка. Он пролетел мимо еврокубковой весны.
  • 4 очка «Милана» – второй худший результат в истории выступлений итальянских клубов в Лиге чемпионов. Худший – 1 балл у «Ромы» в сезоне-2004/05.
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Источник:
твиттер Opta Paolo
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fbcvhh345
08 декабря 2021, 13:31
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