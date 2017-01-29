Матч завершен
Сампдория
Генуя
Прат 21
Шик 71
Муриэль 73
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Перес 5
Джеко 66
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
29 янв. 2017, 17:00 МСК
29.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
18
Прат
Деннис Прат
21'
21'
62
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
69
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
73'
73'
84
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
5
Додо
Додо
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
71'
47
Будимир
Анте Будимир
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
15
Вермален
Томас Вермален
88
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
78
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
5'
5'
78
9
Джеко
Эдин Джеко
66'
66'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
44
Манолас
Костас Манолас
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави