Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Прат 21
Шик 71
Муриэль 73
3:2
Матч завершен
Рома
Рим
Перес 5
Джеко 66
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
29 янв. 2017, 17:00 МСК
29.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
18
Прат
Деннис Прат
21'
21'
62
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
69
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
9
Муриэль
Луис Муриэль
73'
73'
84
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
92
Тоццо
Андреа Тоццо
5
Додо
Додо
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
16
Линетти
Карол Линетти
23
Джуричич
Филип Джуричич
14
Шик
Патрик Шик
71'
47
Будимир
Анте Будимир
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
15
Вермален
Томас Вермален
88
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
78
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
5'
5'
78
9
Джеко
Эдин Джеко
66'
66'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
44
Манолас
Костас Манолас
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави