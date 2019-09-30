Бывает и так: «Милан» сейчас плох – но тренера все поддерживают
«Милан» проиграл «Фиорентине» 1:3. После шести туров Серии А у команды: четыре поражения, четыре забитых гола, шесть очков, 16-е место.
Команда впервые сезона-1938/39 проиграла четыре из первых шести игр Серии А.
Летом в клуб пришел новый главный тренер – Марко Джампаоло. Все его окружение и он сам говорили, что ему нужно время, чтобы появился результат.
Классический спич Джампаоло после проигранных матчей: нам не повезло, но мы должны играть от себя. Вот, например, его слова перед игрой с «Фиорентиной»:
«Наша цель – играть в футбол, владеть преимуществом, контролировать происходящее, владеть мячом больше, чем соперник.
Команда должна научиться контролировать мяч, когда соперник реагирует. Нет матчей, где удается доминировать 95 минут. Когда мы теряем контроль, нужно уметь ограничить возможности соперника».
И ответил на важный вопрос о давлении трибун и прессы:
«Я понимаю критику. У «Милана» великая история, миллионы болельщиков. Понимаю их недовольство. Я должен продолжать работать и пытаться улучшить игру команды».
Технический директор клуба Паоло Мальдини пока не видит причин переживать по поводу работы Джампаоло:
«Нам нельзя спешить или проявлять нетерпение. Мы выбрали тренера, который исповедует очень специфический стиль футбола. Мы всегда знали, что для воплощения его идей понадобится время, мы полностью доверяем ему.
Мы прекрасно понимали, какого именно тренера приглашаем. Все это обсуждалось еще до подписания контракта. Это амбициозный клуб, и мы продолжаем верить, что выбрали правильного тренера».
Я помню, что мы прошли через подобные сложности с Сакки. У него тоже были конкретные идеи. И в первые пару месяцев было мало позитива».
Джампаоло поддерживает величайший тренер «Милана» – Ариго Сакки. После назначения он благословил Джампаоло и сказал, что тот – идеальный тренер для клуба. После поражения от «Торино» он повторил это еще раз:
«В последнем матче «Милан» сыграл значительно лучше, чувствуется прогресс, и я поддерживаю Джампаоло. Мальдини привел в пример меня, так как в 1987 году я тоже начал плохо. И я надеюсь, что Джампаоло как минимум повторит то, чего я добился в «Милане».
Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта тоже считает, что тренеру нужно время:
«Очевидно, что команде пока непросто реализовать идеи Джампаоло. У меня тоже были тренеры, которые хотели, чтобы все происходило на автомате. Их звали Сакки и Дзаккерони. Так что нужно проявить терпение, хотя это и несвойственно «Милану».
После очередной проигранной игры Джампаоло не раскис:
«Я иду вперед. Я верю в свои идеи. Я беру на себя ответственность и не думаю, продолжаю работать и не думаю о критике».
Следующий матч у «Милана» в гостях против «Дженоа», потом команда примет «Лечче». Поднабрать очков в этих играх очень желательно – на следующий выезд после Генуи миланцы отправятся в гости к «Роме».