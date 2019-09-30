Бывает и так: «Милан» сейчас плох – но тренера все поддерживают

Летом в клуб пришел новый главный тренер – Марко Джампаоло. Все его окружение и он сам говорили, что ему нужно время, чтобы появился результат.

Классический спич Джампаоло после проигранных матчей: нам не повезло, но мы должны играть от себя. Вот, например, его слова перед игрой с «Фиорентиной»:

«Наша цель – играть в футбол, владеть преимуществом, контролировать происходящее, владеть мячом больше, чем соперник.

Команда должна научиться контролировать мяч, когда соперник реагирует. Нет матчей, где удается доминировать 95 минут. Когда мы теряем контроль, нужно уметь ограничить возможности соперника».

И ответил на важный вопрос о давлении трибун и прессы:

«Я понимаю критику. У «Милана» великая история, миллионы болельщиков. Понимаю их недовольство. Я должен продолжать работать и пытаться улучшить игру команды».