«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо много лет борется с миастенией, которая мучила его даже во время игровой карьеры.

Во время матчей с «Сосьедадом» и «Интером» болезнь обострилась. Во второй встрече он даже специально работал с повязкой на глазу.

После игры с «Торино» он рассказал о болезни:

«Я хочу обратиться ко всем тем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное: жизнь прекрасна. Принимайте все.

Мои ребята тоже страдают, видя меня таким, знаю это, но я в порядке, я живой. У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение. Но это пройдет, и с глазом все будет нормально.

Дело не только в том, что я плохо выгляжу. При этом состоянии ты чувствуешь себя по-настоящему истощенным. В глазах двоится 24 часа в сутки, это выматывает. Только такой псих как я может все еще работать.

Как бы то ни было, это моя жизнь, и есть вещи похуже. Некоторые уже предполагают, что мне осталось жить месяц, но я уверяю, все в порядке».