Бразильский клуб празднует первое за полвека чемпионство – бесплатно делает тату у нового стадиона. Там очередь под дождем

«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. Это второе чемпионство в истории клуба, которое он выиграл досрочно в драматичной игре: проигрывал 0:2, но за четыре минуты сделал 3:2.

Тут в команде знакомые люди – Халк (лучший бомбардир сезона) и Диего Коста.