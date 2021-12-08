Бразильский клуб празднует первое за полвека чемпионство – бесплатно делает тату у нового стадиона. Там очередь под дождем
«Атлетико Минейро» впервые за 50 лет выиграл чемпионат Бразилии. Это второе чемпионство в истории клуба, которое он выиграл досрочно в драматичной игре: проигрывал 0:2, но за четыре минуты сделал 3:2.
Тут в команде знакомые люди – Халк (лучший бомбардир сезона) и Диего Коста.
Чемпионство «Атлетико» праздновало на стадионе больше 61 тысячи фанатов. Многие пришли с фотографиями умерших друзей и родственников, которые тоже болели за «Атлетико», но не дождались чемпионства.
И вокруг чемпионства – море креатива и энергии. В команде есть не только Халк.
Только Диего Коста празднует как обычно.
Главная акция «Атлетико Минейро» после чемпионства – бесплатная татуировка любому фанату. Они выстроились под дождем напротив нового стадиона клуба, который еще строится. «Атлетико Минейро» нанял 30 тату-мастеров, которые набивали людям трофей, логотип и петуха – это символ клуба.
Набила петуха даже 73-летняя фанатка: «У меня в сердце петух, а теперь и на руке»
Но все же ограничение было. Татуировку получила только тысяча человек. В обмен на нее клуб попросил фанатов пожертвовать нуждающимся килограмм еды.
Организовал акцию с татуировками Рубенс Менин – основатель строительной компании MRV. Он помог клубу подписать Халка и Диего Косту. И тоже сделал татуировку.