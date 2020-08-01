15-летний пацан вышел за «Чертаново» и сразу отдал голевую. Это его первый взрослый матч в жизни

Сергей Пиняев известен в России по связям с «Манчестер Юнайтед». Впервые его заметили на товарищеском турнире в Мадриде (где были «Атлетико», «Бенфика», «Реал» и «Юве») в 2017-м. С тех пор «Манчестер Юнайтед» зовет его на стажировку.

Он уже три раза ездил в «МЮ»: тренировался там, играл и даже забивал в товарищеских матчах (например, оформил пента-трик в матче против «Бари» в 2018-м).

Пиняев говорит, что его уже заметил Сульшер: «В принципе, там все очень дружелюбные. Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Конечно, поеду, если еще раз пригласят».

А еще Пиняев стал героем выпуска Евгения Савина – тот гонял с ним на двухнедельный сбор и снимал его жизнь в Англии.