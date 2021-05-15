Вратарь забил за «Чертаново», убежав в атаку при счете 2:4. Это был последний гол клуба перед вылетом

В последнем туре «Спартак-2» принимал «Чертаново». Игра уже ничего не решала – «Спартак-2» обезопасился от вылета, а «Чертаново» уже не могло спастись.

Матч получился событийным:

На десятой минуте полузащитник «Спартака-2» Даниил Денисов получил мячом в лицо и уехал на скорой.

В первом тайме команды обменялись голами.

В начале второго вперед вышло «Чертаново» – 2:1.

«Спартак-2» забил трижды за 13 минут, в том числе отличился Педро Роша с пенальти.

Последний гол в игре забил Радионов. 4:3 победил «Спартак-2».

Александр Радионов – голкипер «Чертаново». Это была подача в штрафную.