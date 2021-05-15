ФНЛ
Александр Радионов
Чертаново
Спартак-2
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#ФНЛ #Чертаново #Александр Радионов #Спартак-2

Вратарь забил за «Чертаново», убежав в атаку при счете 2:4. Это был последний гол клуба перед вылетом

2 часа назад

«Спартак»

В последнем туре «Спартак-2» принимал «Чертаново». Игра уже ничего не решала – «Спартак-2» обезопасился от вылета, а «Чертаново» уже не могло спастись.

Матч получился событийным:

  • На десятой минуте полузащитник «Спартака-2» Даниил Денисов получил мячом в лицо и уехал на скорой.
  • В первом тайме команды обменялись голами.
  • В начале второго вперед вышло «Чертаново» – 2:1.
  • «Спартак-2» забил трижды за 13 минут, в том числе отличился Педро Роша с пенальти.
  • Последний гол в игре забил Радионов. 4:3 победил «Спартак-2».

Александр Радионов – голкипер «Чертаново». Это была подача в штрафную.

Мяч опускался прямо в ту точку, где был Радионов.

Голкипер «Спартака-2» Акмурзин ошибся на выходе.

Радионов пробил точно – мяч полетел в ворота.

Там и оказался. Гол вратаря! А сам он получил небольшую травму.

Почему он при счете 2:4 ничего не решавшего матча пошел в чужую штрафную? Сайт «Чертаново» объяснил поступок так: «Проигрывая в два мяча, командировал в чужую штрафную вратаря: Александр Радионов, рискуя здоровьем, оказался лучше всех в верховой борьбе и поразил ворота. Повторим, гол забил наш голкипер!»

Радионову 28 лет. Он не очень часто играл за «Чертаново» даже в ПФЛ, в сезоне-2018/19 провел 11 матчей в ФНЛ. В этом сезоне – пять игр, только одна сухая.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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