Вратарь забил за «Чертаново», убежав в атаку при счете 2:4. Это был последний гол клуба перед вылетом
В последнем туре «Спартак-2» принимал «Чертаново». Игра уже ничего не решала – «Спартак-2» обезопасился от вылета, а «Чертаново» уже не могло спастись.
Матч получился событийным:
- На десятой минуте полузащитник «Спартака-2» Даниил Денисов получил мячом в лицо и уехал на скорой.
- В первом тайме команды обменялись голами.
- В начале второго вперед вышло «Чертаново» – 2:1.
- «Спартак-2» забил трижды за 13 минут, в том числе отличился Педро Роша с пенальти.
- Последний гол в игре забил Радионов. 4:3 победил «Спартак-2».
Александр Радионов – голкипер «Чертаново». Это была подача в штрафную.
Мяч опускался прямо в ту точку, где был Радионов.
Голкипер «Спартака-2» Акмурзин ошибся на выходе.
Радионов пробил точно – мяч полетел в ворота.
Там и оказался. Гол вратаря! А сам он получил небольшую травму.
Почему он при счете 2:4 ничего не решавшего матча пошел в чужую штрафную? Сайт «Чертаново» объяснил поступок так: «Проигрывая в два мяча, командировал в чужую штрафную вратаря: Александр Радионов, рискуя здоровьем, оказался лучше всех в верховой борьбе и поразил ворота. Повторим, гол забил наш голкипер!»
Радионову 28 лет. Он не очень часто играл за «Чертаново» даже в ПФЛ, в сезоне-2018/19 провел 11 матчей в ФНЛ. В этом сезоне – пять игр, только одна сухая.