ФНЛ
Сергей Игнашевич
Торпедо М
Балтика
Нижний Новгород
Спартак-2
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#ФНЛ #Сергей Игнашевич #Балтика #Нижний Новгород #Спартак-2 #Торпедо М

Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев

08 июля 2019, 15:58

Результаты первого тура нового сезона ФНЛ огорчили всех домашних фанатов. Их клубы не то что не победили – никто из них не сумел добиться хотя бы даже ничьей.

Вот эти удивительные результаты. Из девяти матчей гости дважды выиграли крупно, еще раз – в два мяча. Остальные шесть игр – победы с разницей в один гол.

  • «СКА-Хабаровск» – «Шинник» 1:2
  • «Луч» – «Химки» 2:5
  • «Нижний Новгород» – «Томь» 0:2
  • «Текстильщик» – «Енисей» 0:1
  • «Мордовия» – «Нефтехимик» 0:1
  • «Авангард» – «Ротор» 0:3
  • «Чайка» – «Чертаново» 0:1
  • «Факел» – «Торпедо» 0:1
  • «Балтика» – «Спартак-2» 0:1

Из интересного:

Треть матчей прошла на стадионах ЧМ-2018: в Калининграде (хозяин «Балтика»), Нижнем Новгороде (одноименный клуб) и Ростове-на-Дону («Чайка»). «Мордовия» тоже играла дома, но ее нового стадиона в списке нет – саранский клуб этот сезон проведет на старой арене «Старт».

Самым посещаемым стал матч в Нижнем Новгороде – на игру пришли 8229 человек. Наименьший интерес вызвал матч «Текстильщик» – «Енисей», он проходил в • Москве (в Иваново стадион не прошел сертификацию) и собрал всего 600 болельщиков.

• В матче «Балтика» – «Спартак-2» за гостей сыграли четыре известных футболиста, недавно выходивших играть за основную команду – Гапонов, Игнатов, Умяров и С.Бакаев. А победный гол забил либериец Нимели, который уже четвертый сезон выступает за клуб в ФНЛ.

Сергей Игнашевич начал тренерскую карьеру с победы – его «Торпедо» обыграло «Факел» 1:0. «Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось», – сказал Игнашевич после матча. Решающий мяч за девять минут до конца забил Иван Сергеев – второй лучший бомбардир ПФЛ в прошлом сезоне. В следующем туре «Торпедо» примет «Балтику».

Первый тур ФНЛ еще не завершен. Он закончится 9 июля игрой «Армавир» – «Краснодар-2». Интересно, найдутся ли в истории примеры 10 побед гостей в 10 матчах в одном туре, если эту игру выиграет краснодарский клуб?

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