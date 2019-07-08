Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев

Результаты первого тура нового сезона ФНЛ огорчили всех домашних фанатов. Их клубы не то что не победили – никто из них не сумел добиться хотя бы даже ничьей.

Вот эти удивительные результаты. Из девяти матчей гости дважды выиграли крупно, еще раз – в два мяча. Остальные шесть игр – победы с разницей в один гол.

«СКА-Хабаровск» – «Шинник» 1:2

«Луч» – «Химки» 2:5

«Нижний Новгород» – «Томь» 0:2

«Текстильщик» – «Енисей» 0:1

«Мордовия» – «Нефтехимик» 0:1

«Авангард» – «Ротор» 0:3

«Чайка» – «Чертаново» 0:1

«Факел» – «Торпедо» 0:1

«Балтика» – «Спартак-2» 0:1

Из интересного:

• Треть матчей прошла на стадионах ЧМ-2018 : в Калининграде (хозяин «Балтика»), Нижнем Новгороде (одноименный клуб) и Ростове-на-Дону («Чайка»). «Мордовия» тоже играла дома, но ее нового стадиона в списке нет – саранский клуб этот сезон проведет на старой арене «Старт».

• Самым посещаемым стал матч в Нижнем Новгороде – на игру пришли 8229 человек . Наименьший интерес вызвал матч «Текстильщик» – «Енисей», он проходил в • Москве (в Иваново стадион не прошел сертификацию) и собрал всего 600 болельщиков.

• В матче «Балтика» – «Спартак-2» за гостей сыграли четыре известных футболиста, недавно выходивших играть за основную команду – Гапонов, Игнатов, Умяров и С.Бакаев . А победный гол забил либериец Нимели, который уже четвертый сезон выступает за клуб в ФНЛ.

• Сергей Игнашевич начал тренерскую карьеру с победы – его «Торпедо» обыграло «Факел» 1:0. «Сложный получился матч для дебюта. Многие волновались: и наши футболисты, и игроки команды-соперника, это чувствовалось», – сказал Игнашевич после матча. Решающий мяч за девять минут до конца забил Иван Сергеев – второй лучший бомбардир ПФЛ в прошлом сезоне. В следующем туре «Торпедо» примет «Балтику».

Первый тур ФНЛ еще не завершен. Он закончится 9 июля игрой «Армавир» – «Краснодар-2». Интересно, найдутся ли в истории примеры 10 побед гостей в 10 матчах в одном туре, если эту игру выиграет краснодарский клуб?