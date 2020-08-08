Спартак-2

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Футбол
15-летний Пиняев отдал вторую голевую во втором матче ФНЛ
#Сергей Пиняев
Футбол
Даже в разгар финалов сборных ФНЛ нашла чем удивить. 9 матчей – 0 очков у хозяев
#ФНЛ