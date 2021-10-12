Дания - Австрия: 12 октября 2021 смотреть онлайн

Дания
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Дания - Австрия: 12 октября 2021 смотреть онлайн

Австрия
Отбор ЧМ. Европа, 8 тур

Отбор ЧМ. Европа,

8 тур
12 окт. 2021, 21:45 МСК
12.10.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Дания
мин
21
Винд
Йонас Винд
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
4
Кьер
Симон Кьер
6
Кристенсен
Андреас Кристенсен
18
Васс
Даниэль Васс
5
Мехле
Йоаким Мехле
8
Делэни
Томас Делэни
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Эриксен
Кристиан Эриксен
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
3
Вестергор
Янник Вестергор
-
2
Андерсен
Йоахим Андерсен
-
19
Шоне
Лассе Шоне
-
15
Нергор
Кристиан Нергор
-
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
-
13
Йонссон
Йенс Йонссон
-
7
Йенсен
Матиас Йенсен
-
14
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
12
Дольберг
Каспер Дольберг
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Австрия
мин
1
Шлагер
Александер Шлагер
3
Драгович
Александар Драгович
8
Алаба
Давид Алаба
15
Линхарт
Филипп Линхарт
21
Ляйнер
Стефан Ляйнер
10
Гриллич
Флориан Гриллич
6
Илсанкер
Штефан Илсанкер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
19
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
7
Грбич
Адриан Грбич
14
Калайджич
Саша Калайджич
Запасные
13
Линднер
Хайнц Линднер
-
12
Перван
Павао Перван
-
2
Ульмер
Андреас Ульмер
-
22
Фридль
Марко Фридль
-
5
Траунер
Гернот Траунер
-
4
Ранфтль
Райнхольд Ранфтль
-
17
Шауб
Луис Шауб
-
9
Забитцер
Марсель Забитцер
-
18
Шепф
Алессандро Шепф
-
16
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-

Новости

Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Дания и Бельгия – соперники России на Евро. А еще – Финляндия или Уэльс
#Россия
19 ноября 2019, 01:12
Трамп хочет Гренландию. Кстати, как там вообще со спортом? На что смотреть? Под каким флагом они выступают?
#Гренландия
28 августа 2019, 17:39
27 лет назад Дания сенсационно выиграла Евро. Без подготовки, настроя и главной звезды
#Дания
26 июня 2019, 23:31
# Новости матча
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Австрийский ЛАСК оштрафовали на шесть очков за преждевременное начало полноценных тренировок
29 мая 2020, 09:39
Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап
30 ноября 2019, 21:16
Состав всех групп финального этапа Евро-2020
30 ноября 2019, 20:59
На Евро-2020 Россия дважды сыграет в Санкт-Петербурге. Еще один матч пройдет в Дании
22 ноября 2019, 15:03