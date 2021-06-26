Евро-2020
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Австрия
Милый факт про Австрию: треть состава играет с хвостиками и пучками
вчера, 23:35
Первый час игры Италии и Австрии – скука. Счет – по нулям. Атмосфера – фи. Моментов мало. Но нам же нужно что-то писать. Поэтому вот вам аналитика по лукам.
У сборной Австрии на поле с первых минут вышли сразу четыре игрока с хвостиками.
Это Александр Драгович.
А вот аналитика по итальянским стрижкам.
- С длинными прическами в старте появилось 0 человек.
- С переходом через выбритые виски – 8 игроков.
- Короткие прически – 2 человека. Бонуччи всегда забривает голову. У Верратти небольшая разница между висками и верхом.
- Лохматость наблюдается у трех итальянцев – Бареллы, Ачерби и Доннаррумы.
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