Милый факт про Австрию: треть состава играет с хвостиками и пучками

Первый час игры Италии и Австрии – скука. Счет – по нулям. Атмосфера – фи. Моментов мало. Но нам же нужно что-то писать. Поэтому вот вам аналитика по лукам.

У сборной Австрии на поле с первых минут вышли сразу четыре игрока с хвостиками.

Это Александр Драгович.