Евро-2020
Италия
Австрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Италия #Австрия

Милый факт про Австрию: треть состава играет с хвостиками и пучками

вчера, 23:35

Первый час игры Италии и Австрии – скука. Счет – по нулям. Атмосфера – фи. Моментов мало. Но нам же нужно что-то писать. Поэтому вот вам аналитика по лукам.

У сборной Австрии на поле с первых минут вышли сразу четыре игрока с хвостиками.

Это Александр Драгович.

Марсель Забитцер.

Ксавер Шлагер.

И Флориан Гриллич.

твиттер сборной Италии по футболу

А вот аналитика по итальянским стрижкам.

- С длинными прическами в старте появилось 0 человек.

- С переходом через выбритые виски – 8 игроков.

- Короткие прически – 2 человека. Бонуччи всегда забривает голову. У Верратти небольшая разница между висками и верхом.

- Лохматость наблюдается у трех итальянцев – Бареллы, Ачерби и Доннаррумы.

твиттер сборной Италии

Матч завершен
Италия
Кьеза 95
Пессина 105
2:1
Матч завершен
Австрия
Калайджич 114
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Еще по теме:
«Прошу прощения у всех матерей». Роналдо сделал ту ужасную прическу на ЧМ-2002 из-за журналистов – и случайно вдохновил тысячи детей
Неймар – маньяк причесок: носит любые стрижки, запрещает трогать волосы, платит одному стилисту 2000 евро в месяц
Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Италия
#Австрия