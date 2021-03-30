«Прошу прощения у всех матерей». Роналдо сделал ту ужасную прическу на ЧМ-2002 из-за журналистов – и случайно вдохновил тысячи детей
Бразилия выиграла ЧМ-2002. Роналдо забил восемь голов и стал лучшим бомбардиром турнира. На том ЧМ он запомнился еще и необычной прической. До турнира никто не верил, что он вообще сыграет. Так Роналдо выглядел после двух голов в финале чемпионата мира, где Бразилия выиграла у Германии. Роналдо называет эти голы главными в карьере из-за их значимости.
В интервью Sports Illustrated Роналдо вспомнил ту прическу. У него была тяжелая травма перед ЧМ. Тогда об этом говорили все СМИ, сам Роналдо чувствовал себя готовым только на 60 процентов. Потом – проблемы с мышцами, от которых Роналдо восстанавливался перед полуфиналом ЧМ. Там он и придумал новую прическу, чтобы переключить на нее все внимание.
«Я сделал такую стрижку. Потом встретил партнеров по сборной и спросил: «Вам нравится?» Они сказали: «Нет, это ужасно! Убери это!» Но журналисты увидели мою новую прическу и забыли о травме. Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети копировали такую стрижку».
Роналдо всегда грустил именно из-за детей: «Каждый раз, когда я встречаю на улице детей с такой же стрижкой, мне очень грустно. Я не хочу этого. Не хочу видеть их такими». Роналдо вышел на матч и забил единственный гол в полуфинале чемпионата мира против Турции. Этот мяч вывел Бразилию в тот легендарный финал.
Мама Роналдо была против такого решения сына: «Он выглядел уродливо с этой стрижкой. Гораздо лучше смотрелся вообще без волос». Роналдо вдохновился такой прической из-за мультиков. Он скопировал персонажа Cascao из популярного мультфильма Turma da Monica. Ролики Turma da Monica до сих пор собирают десятки миллионов просмотров на ютубе.
Та прическа Роналдо и сейчас остается культовой для нового поколения звезд футбола. Неймар рассказывал, что в 2002-м был одним из многих детей в Бразилии с прической Роналдо. Во время паузы из-за коронавируса прическу Роналдо неожиданно вспомнил Ришарлисон. С ней он развлекался и забивал голы в маленькие ворота. Но потом окончательно добрил голову.
Джердан Шакири вспоминал, что Роналдо был его любимым игроком детства: «Он мне всегда нравился. Его стиль и игра были потрясающими. Это мой большой кумир. Я тоже так стригся – копировал его стрижку из 2002-го. Все были в шоке, когда я пришел в школу с такой прической. Но я любил его и до сих пор люблю».
Игрок «Спартака» и сборной России Александр Соболев и в 2020 году обещает, что сделает такую же прическу при выходе России в полуфинал Евро. И думает о прошлом: «Я таким вот примерно и был. Только без челки. Лысым просто».
The Sun объяснял традицию из мексиканского клуба «Тихуана». Там стригут молодых игроков, которые попадают в первую команду. Летом 2020 года прическу по примеру Роналдо получил 18-летний Виктор Гусман. Популярная реакция: «Да она же еще хуже!»
Копируют ее и обычные люди: