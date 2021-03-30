«Прошу прощения у всех матерей». Роналдо сделал ту ужасную прическу на ЧМ-2002 из-за журналистов – и случайно вдохновил тысячи детей

В интервью Sports Illustrated Роналдо вспомнил ту прическу. У него была тяжелая травма перед ЧМ. Тогда об этом говорили все СМИ, сам Роналдо чувствовал себя готовым только на 60 процентов. Потом – проблемы с мышцами, от которых Роналдо восстанавливался перед полуфиналом ЧМ. Там он и придумал новую прическу, чтобы переключить на нее все внимание.

«Я сделал такую стрижку. Потом встретил партнеров по сборной и спросил: «Вам нравится?» Они сказали: «Нет, это ужасно! Убери это!» Но журналисты увидели мою новую прическу и забыли о травме. Я прошу прощения у всех матерей, которые видели, как их дети копировали такую стрижку».

Роналдо всегда грустил именно из-за детей: «Каждый раз, когда я встречаю на улице детей с такой же стрижкой, мне очень грустно. Я не хочу этого. Не хочу видеть их такими». Роналдо вышел на матч и забил единственный гол в полуфинале чемпионата мира против Турции. Этот мяч вывел Бразилию в тот легендарный финал.