Италия
Евро-2020
Роберто Манчини
Австрия
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#Италия #Евро-2020 #Австрия #Роберто Манчини

Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы

час назад

Сборные Италии и Австрии выдали суперскучное основное время в матче 1/8 финала Евро-2020:

• 0 голов.

• Команды на двоих за 90 минут нанесли три удара в створ.

• Хотя общее число ударов – 28.

• Австрийцы периодически не спешили контратаковать – иногда они останавливались в центр, и итальянцы добегали до своей штрафной во время контрвыпада соперника.

• Италия пробила в створ в последний раз в основное время на 17-й минуте. А потом – тишина.

• Игра дошла до овертайма – в восьмой раз, когда на Евро итальянцы переводят матчи в дополнительное время. Самый высокий результат среди всех сборных, которые когда-либо играли на чемпионатах Европы.

Игра перешла в дополнительное время. И в этой ситуации итальянцев спасли замены, сделанные Роберто Манчини ранее.

На 67-й минуте он выпустил Локателли и Пессину. На 84-й – Белотти и Кьеза.

Кьеза забил на 95-й. Это его первый гол на чемпионатах Европы. И это второй гол в семье Кьезы – на Евро-96 забивал его отец Энрико Кьеза.

На 105-й преимущество итальянцев удвоил Пессина. Это его второй гол на Евро-2020.

Австрийцы отыграли один матч усилиями Каладжича. Но этого им не хватило. 2:1 – итальянцы выходит в четвертьфинал.

Факты по этой победе:

  • Роберто Манчини не проигрывает со сборной Италии 31 матч подряд. Это новый рекорд сборной.
  • Победная серия Италии дошла до 12 матчей подряд. Общий счет в этих встречах – 34:1.
  • Это четвертая победа подряд для Италии на чемпионате Европы-2020. Общий счет – 8:1.
  • В четвертьфинале Италия сыграет с победителем пары БельгияПортугалия.
Матч завершен
Италия
Кьеза 95
Пессина 105
2:1
Матч завершен
Австрия
Калайджич 114
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: LaPresse, Keystone Press Agency/Global Look Press
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