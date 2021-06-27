Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы
Сборные Италии и Австрии выдали суперскучное основное время в матче 1/8 финала Евро-2020:
• 0 голов.
• Команды на двоих за 90 минут нанесли три удара в створ.
• Хотя общее число ударов – 28.
• Австрийцы периодически не спешили контратаковать – иногда они останавливались в центр, и итальянцы добегали до своей штрафной во время контрвыпада соперника.
• Италия пробила в створ в последний раз в основное время на 17-й минуте. А потом – тишина.
• Игра дошла до овертайма – в восьмой раз, когда на Евро итальянцы переводят матчи в дополнительное время. Самый высокий результат среди всех сборных, которые когда-либо играли на чемпионатах Европы.
Игра перешла в дополнительное время. И в этой ситуации итальянцев спасли замены, сделанные Роберто Манчини ранее.
На 67-й минуте он выпустил Локателли и Пессину. На 84-й – Белотти и Кьеза.
Кьеза забил на 95-й. Это его первый гол на чемпионатах Европы. И это второй гол в семье Кьезы – на Евро-96 забивал его отец Энрико Кьеза.
На 105-й преимущество итальянцев удвоил Пессина. Это его второй гол на Евро-2020.
Австрийцы отыграли один матч усилиями Каладжича. Но этого им не хватило. 2:1 – итальянцы выходит в четвертьфинал.
Факты по этой победе:
- Роберто Манчини не проигрывает со сборной Италии 31 матч подряд. Это новый рекорд сборной.
- Победная серия Италии дошла до 12 матчей подряд. Общий счет в этих встречах – 34:1.
- Это четвертая победа подряд для Италии на чемпионате Европы-2020. Общий счет – 8:1.
- В четвертьфинале Италия сыграет с победителем пары Бельгия – Португалия.