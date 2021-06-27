Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы

Сборные Италии и Австрии выдали суперскучное основное время в матче 1/8 финала Евро-2020:

• 0 голов.

• Команды на двоих за 90 минут нанесли три удара в створ.

• Хотя общее число ударов – 28.

• Австрийцы периодически не спешили контратаковать – иногда они останавливались в центр, и итальянцы добегали до своей штрафной во время контрвыпада соперника.

• Италия пробила в створ в последний раз в основное время на 17-й минуте. А потом – тишина.

• Игра дошла до овертайма – в восьмой раз, когда на Евро итальянцы переводят матчи в дополнительное время. Самый высокий результат среди всех сборных, которые когда-либо играли на чемпионатах Европы.