Ребенок запустил дрон, чтобы снять видео для тиктока. Так матч квалификации ЧМ задержался на полчаса

Молдавия дома проиграла Австрии со счетом 0:2. Все ожидаемо: аутсайдер квалификации ЧМ-2022 проиграл команде, которая борется за второе место в отборочной группе. Но этот матч завершался позже остальных в игровом дне, потому что начался с задержкой в полчаса. Сборная Австрии сначала написала о каких-то проблемах на стадионе «Зимбру», потом – о дроне.

Впечатления тренера Австрии Фоды: «Очевидно, что человек просто думал о веселье со своим дроном. Но он не знал о последствиях. В результате игра длилась до полуночи по местному времени. Конечно, это было странно». Еще одной проблемой стала звуковая система на стадионе. Она не могла нормально воспроизвести австрийский гимн – фанаты сначала пели его сами.

Глава Департамента коммуникаций Федерации футбола Молдавии Санду Греку написал о ситуации в фейсбуке: «Матч Молдавия – Австрия начался с опозданием на 30 минут, потому что ребенок, стоявший напротив стадиона, играл с дроном. И этот дрон планировал над полем. В этой стране возможно все». Позже выяснилось, что ребенок снимал видео для тиктока.

Журналист Колин Миллар показал, как все выглядело в трансляции матча: