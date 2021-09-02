ЧМ-2022
Молдавия
Австрия
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#ЧМ-2022 #Австрия #Молдавия

Ребенок запустил дрон, чтобы снять видео для тиктока. Так матч квалификации ЧМ задержался на полчаса

02 сентября, 11:54
Александр Плеханов

Так выглядит обычный дрон. Такой же летал на матче Молдавия – Австрия в квалификации ЧМ-2022

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Молдавия дома проиграла Австрии со счетом 0:2. Все ожидаемо: аутсайдер квалификации ЧМ-2022 проиграл команде, которая борется за второе место в отборочной группе. Но этот матч завершался позже остальных в игровом дне, потому что начался с задержкой в полчаса. Сборная Австрии сначала написала о каких-то проблемах на стадионе «Зимбру», потом – о дроне.

Впечатления тренера Австрии Фоды: «Очевидно, что человек просто думал о веселье со своим дроном. Но он не знал о последствиях. В результате игра длилась до полуночи по местному времени. Конечно, это было странно». Еще одной проблемой стала звуковая система на стадионе. Она не могла нормально воспроизвести австрийский гимн – фанаты сначала пели его сами.

Глава Департамента коммуникаций Федерации футбола Молдавии Санду Греку написал о ситуации в фейсбуке: «Матч Молдавия – Австрия начался с опозданием на 30 минут, потому что ребенок, стоявший напротив стадиона, играл с дроном. И этот дрон планировал над полем. В этой стране возможно все». Позже выяснилось, что ребенок снимал видео для тиктока.

Журналист Колин Миллар показал, как все выглядело в трансляции матча:

Полиция нашла владельца дрона и все подтвердила – это подросток. Он не задержан, потому что еще не достиг возраста уголовной ответственности. Объяснение от полиции: «Дрон угрожал безопасности игроков, потому что он мог спуститься низко к полю, футболист мог удариться об него или порезаться. Пока дрон не был локализован, матч не мог начаться».

Диктор стадиона несколько раз обращался к подростку, который управлял дроном. Но все решалось слишком долго – он не слышал и никак не реагировал. Поэтому команды ушли в подтрибунное помещение. Потом заново провели разминку – и только затем начали матч. Австрия забивала в конце каждого из таймов, но появление дрона осталось главным событием.

Хотя Федерация футбола Молдавии на официальном сайте ничего не сказала о дроне. Там есть только обычные фото со старта матча. Зато в твиттере этот момент обсуждают многие. Дрон впечатлил даже австрийских игроков – они просто удивлялись ситуации и его рассматривали. Другие матчи европейской квалификации прошли без задержек.

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Матч завершен
Молдавия
0:2
Матч завершен
Австрия
Баумгартнер 45
Арнаутович 90
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Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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