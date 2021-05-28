Давид Алаба
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Алаба – игрок «Реала». Он подписал пятилетний контракт
вчера, 19:14
Давид Алаба перешел в «Реал» свободным агентом. Он не продлил контракт с «Баварией». «Реал» пишет, что представит Алабу после завершения матчей Евро-2021.
Алаба принадлежал «Баварии» с 2008 года. Тогда он переходил в молодежную команду. С «Баварией» Алаба стал десятикратным чемпионом Германии.
Сейчас ему 28 лет. Transfermarkt оценивает Алабу в 55 миллионов евро. Он вошел в предварительный состав Австрии на Евро-2020.
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