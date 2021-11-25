Давид Алаба
Реал
Алаба стал первым за 17 лет защитником «Реала», забившим со штрафного в ЛЧ. Предыдущим был Роберто Карлос
3 часа назад
Давид Алаба забил «Шерифу» прямым ударом со штрафного в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Факты об этом голе:
- Алаба не забивал в Лиге чемпионов с сезона-2015/16. Тогда он играл в «Баварии».
- После Роберто Карлоса (2004 год) ни один защитник «Реала» не забивал со штрафных в Лиге чемпионов.
- Всего для «Реала» это первый гол со штрафного с 2018 года.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые