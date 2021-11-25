Давид Алаба
Реал
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#Давид Алаба #Реал

Алаба стал первым за 17 лет защитником «Реала», забившим со штрафного в ЛЧ. Предыдущим был Роберто Карлос

3 часа назад
Матч завершен
Шериф
Тирасполь
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Алаба 30
Кроос 45
Бензема 56

Давид Алаба забил «Шерифу» прямым ударом со штрафного в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.  Факты об этом голе:

  • Алаба не забивал в Лиге чемпионов с сезона-2015/16. Тогда он играл в «Баварии».
  • После Роберто Карлоса (2004 год) ни один защитник «Реала» не забивал со штрафных в Лиге чемпионов.
  • Всего для «Реала» это первый гол со штрафного с 2018 года.


 

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Источник:
Opta
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Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
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