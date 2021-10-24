Алаба забил дебютный гол за «Реал» – в Эль Класико. Австрийцы не забивали в них 43 года

Защитник «Реала» Давид Алаба вышел в стартовом составе на матч Примеры против «Барселоны». На 32-й минуте он забил гол.

Гол «Барселоне» – дебютный для Алабы в «Реале», куда он перешел как свободный агент в мае-2021. До этого он 12 сезонов провел в «Баварии».

Алаба – первый за 43 года 🇦🇹 австриец, который забил в Эль Класико. Последним был Ханс Кранкл в 1979 году.

Он пятый игрок, который забил дебютный гол за «Реал» в Класико. До него это делали Роналдо, Рууд Ван Нистелрой, Рафаэль Варан и Хесе.

В этом сезоне Алаба провел в Примере семь матчей, забил один гол и отдал два ассиста.