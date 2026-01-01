СКА (х)

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Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
Новый сезон «Что? Где? Когда?» разогнался с вопроса про хоккейную расстановку. Догадались?
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#ЧГК
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Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
Новый вратарь СКА арендован из системы «Виннипега». Он уже забивал голы и дрался
#Михаил Бердин
СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
#СКА (х)
Заставлял вратаря танцевать, падал перед командой на колени, плакал в интервью. Каким мы запомним Милоша Ржигу
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#Милош Ржига
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«Йокерит» сам снялся с Кубка Гагарина. КХЛ пока не останавливает сезон
#Йокерит
Переход Гусева в «Вегас» – самый важный трансфер года
#Никита Гусев