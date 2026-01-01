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Хоккей
СКА вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Сочи»
#СКА (х)
Хоккей
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
Ротенберг возглавил СКА, Брагин перемещен на должность старшего тренера
#СКА (х)
Хоккей
Никита Гусев спустя два года вернулся из НХЛ в СКА. Весной «Нью-Джерси» выставил его на драфт отказов
#Никита Гусев
Хоккей
Бывший генменеджер «Ак Барса» Якубов стал спортивным директором СКА
#СКА (х)
Хоккей
Три русских хоккеиста попали в топ-25 рейтинга драфта НХЛ-21
#НХЛ
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА забил СКА пять шайб и выиграл третий мяч в серии подряд. До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победа
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА впервые забил Юханссону в плей-офф КХЛ. С 2018 года у него 125 сэйвов подряд против СКА
#Ларс Юханссон
Хоккей
СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выбив «Динамо»
#СКА (х)
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард», СКА и московское «Динамо» вышли в следующий этап плей-офф КХЛ
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Минское «Динамо» обыграло СКА в четвертом матче серии плей-офф и сохранило шансы на выход в следующий раунд
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА и минское «Динамо» забили 10 голов на двоих. В первом периоде был тот же счет, что в первом матче – 4:2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Крикунов не будет тренировать «Динамо» в игре со СКА из-за аппендицита
#Динамо (х)
Хоккей
СКА впервые выиграл под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
СКА взял одно очко в матче, где функции тренера исполнял Ротенберг
#СКА (х)
Хоккей
СКА опять вышел на матч КХЛ молодежным составом. Ротенберг – временный главный тренер
#Роман Ротенберг
Хоккей
СКА с самым молодым составом в истории КХЛ проиграл «Сибири» 1:4
#СКА (х)
Хоккей
Каменев перешел в СКА из «Колорадо»
#Владислав Каменев
Хоккей
Умер экс-тренер «Спартака» и СКА Ржига. Ему был 61 год
#Милош Ржига
Футбол
Ротенберги – самая богатая семья России
#Ротенберги
Хоккей
Валерий Брагин утвержден на должности главного тренера сборной России по хоккею
#Валерий Брагин
Хоккей
ЦСКА – чемпион России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место
#КХЛ
Хоккей
Брагин вслед за сборной возглавил СКА
#Валерий Брагин
Хоккей
Каблуков перешел из «Металлурга» в «Авангард». Это его четвертая команда за неделю
#Илья Каблуков
Хоккей
Кагарлицкий перешел из СКА в «Динамо»
#Дмитрий Кагарлицкий
Хоккей
Лехтеря перешел в «Спартак» из СКА
#Йори Лехтеря
Хоккей
СКА обменял Якупова в «Витязь»
#Наиль Якупов
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук перешел в «Сан-Хосе»
#Алексей Мельничук
Хоккей
Из СКА ушли пять хоккеистов
#СКА (х)
Хоккей
КХЛ выплатит клубам 419 миллионов рублей, полученных от продажи ТВ-прав
#КХЛ
Хоккей
Идеальное завершение карьеры: Дацюк возвращается в Екатеринбург спустя 19 лет
#Павел Дацюк
Хоккей
СКА впервые за сезон забросил больше одной шайбы в основное время матча с ЦСКА
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА выиграл у СКА девять матчей подряд. В финале Запада – 2:0
#КХЛ
Хоккей
Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на две игры за удар коленом. Тогда он сам получил травму
#КХЛ
Хоккей
СКА выиграл у «Спартака» в овертайме, счет в серии стал 2-2
#СКА (х)
Хоккей
Голкипера СКА Шестеркина дисквалифицировали на один матч за нанесение травмы сопернику
#КХЛ