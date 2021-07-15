Три русских хоккеиста попали в топ-25 рейтинга драфта НХЛ-21

Sportsnet представил рейтинг предстоящего драфта НХЛ-2021. Полный список игроков вы можете посмотреть здесь. Вот информация по русским игрокам, вошедшим в топ-25 рейтинга:

18. Федор Свечков (СКА, нападающий).

21. Никита Чибриков (СКА, нападающий).

23. Даниил Чайка (ЦСКА, защитник).

В первом раунде драфта НХЛ-2021 будет 31 пик («Аризона» лишена права выбора из-за нарушения правил при тестировании игроков в сезоне-2019/20). Первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные – 24 июля.