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#НХЛ #ЦСКА (х) #СКА (х)

Три русских хоккеиста попали в топ-25 рейтинга драфта НХЛ-21

7 часов назад

Sportsnet представил рейтинг предстоящего драфта НХЛ-2021. Полный список игроков вы можете посмотреть здесь. Вот информация по русским игрокам, вошедшим в топ-25 рейтинга:

18. Федор Свечков (СКА, нападающий).

21. Никита Чибриков (СКА, нападающий).

23. Даниил Чайка (ЦСКА, защитник).

В первом раунде драфта НХЛ-2021 будет 31 пик («Аризона» лишена права выбора из-за нарушения правил при тестировании игроков в сезоне-2019/20). Первый раунд драфта состоится 23 июля, остальные – 24 июля.

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Источник:
Sportsnet
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