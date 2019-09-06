КХЛ выплатит клубам 419 миллионов рублей, полученных от продажи ТВ-прав

Ожидаемо, что в лидерах оказались ЦСКА, «Авангард» и СКА. Первые два – финалисты Кубка Гагарина в прошлом сезоне. СКА же – самая обсуждаемая команда лиги.

Главные цифры такие:

1. За первое место в плей-офф ЦСКА получил 34 миллиона рублей. За победу на счет ЦСКА прилетело всего 20 миллионов.

2. «Авангард» за участие в финале получил 13,6 миллиона рублей.

3. Непопадание в плей-офф сильно бьет по кошелькам. В прошлом году туда не попали «Адмирал», «Амур», минское и рижское «Динамо», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Сибирь». Все получили меньше 10 миллионов рублей.

4. Доходы от плей-офф закономерно распределялись в зависимости от успеха на этой стадии. Худшая команда плей-офф прошлого сезона, «Витязь», получила 12,379 миллиона рублей.