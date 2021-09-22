Бывший генменеджер «Ак Барса» Якубов стал спортивным директором СКА

СКА объявил о контракте с Рафиком Якубовым. Он пришел в клуб через четыре месяца после отставки из «Ак Барсе», где он работал генеральным менеджером.

Якубов среди основных задач назвал развитие молодых игроков в системе СКА. Он считает ее «одной из наиболее продвинутых» в КХЛ.

«Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной».

Якубов работал в «Ак Барсе» с 2017 года. При нем клуб выиграл Кубок Гагарина-2018.

СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции. Он набрал 12 очков в восьми матчах.