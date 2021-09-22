СКА (х)
КХЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#СКА (х) #КХЛ

Бывший генменеджер «Ак Барса» Якубов стал спортивным директором СКА

час назад

Рафик Якубов

сайт СКА

СКА объявил о контракте с Рафиком Якубовым. Он пришел в клуб через четыре месяца после отставки из «Ак Барсе», где он работал генеральным менеджером.

  • Якубов среди основных задач назвал развитие молодых игроков в системе СКА. Он считает ее «одной из наиболее продвинутых» в КХЛ.
  • «Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной».

Якубов работал в «Ак Барсе» с 2017 года. При нем клуб выиграл Кубок Гагарина-2018.

СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции. Он набрал 12 очков в восьми матчах.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт СКА
Еще по теме
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
«Ак Барс» уволил чирлидерш из-за курса на семейные ценности. Их нанял «Сочи» – на матч против «Ак Барса»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#СКА (х)
#КХЛ