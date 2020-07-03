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ЦСКА – чемпион России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место
03 июля 2020, 13:46
ФХР распределила места в чемпионате России сезона-2019/20.
Места распределялись с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
1. ЦСКА – 94 очка;
2. «Ак Барс» и СКА – по 93;
3. «Динамо» М – 82;
4. «Сибирь» – 74 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);
5. «Салават Юлаев» – 68 (за счет выхода во 2-й раунд плей-офф);
6. «Авангард» – 83;
7. «Автомобилист» – 78;
8. «Спартак» – 77;
9. «Локомотив» – 73;
10. «Металлург» – 65;
11. «Витязь» – 65;
12. «Торпедо» – 64;
13. «Нефтехимик» – 64;
14. «Амур» – 62;
15. ХК «Сочи» – 59;
16. «Северсталь» – 58;
17. «Трактор» – 56;
18. «Адмирал» – 56.
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