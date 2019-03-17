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#КХЛ #Локомотив (х) #СКА (х) #Брэндон Козун

Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на две игры за удар коленом. Тогда он сам получил травму

17 марта 2019, 11:56

Легионер «Локомотива» Брэндон Козун жестко сыграл против защитника СКА Романа Рукавишникова. За этот фол Козуну дали 5+20, а потом увели его в сопровождении врачей.

Рукавишников вернулся на площадку в той же игре, а травмированный Козун пропустит еще два ближайших матча по дисциплинарным санкциям.

СКА ведет в серии со счетом 2:0, поэтому высока вероятность, что Брэндон вообще не выйдет на лед в этом сезоне.

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