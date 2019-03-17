КХЛ
Брэндон Козун
СКА (х)
Локомотив (х)
Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на две игры за удар коленом. Тогда он сам получил травму
17 марта 2019, 11:56
Легионер «Локомотива» Брэндон Козун жестко сыграл против защитника СКА Романа Рукавишникова. За этот фол Козуну дали 5+20, а потом увели его в сопровождении врачей.
Рукавишников вернулся на площадку в той же игре, а травмированный Козун пропустит еще два ближайших матча по дисциплинарным санкциям.
СКА ведет в серии со счетом 2:0, поэтому высока вероятность, что Брэндон вообще не выйдет на лед в этом сезоне.
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