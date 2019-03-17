Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали на две игры за удар коленом. Тогда он сам получил травму

Рукавишников вернулся на площадку в той же игре, а травмированный Козун пропустит еще два ближайших матча по дисциплинарным санкциям.

СКА ведет в серии со счетом 2:0, поэтому высока вероятность, что Брэндон вообще не выйдет на лед в этом сезоне.