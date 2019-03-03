Действующий чемпион КХЛ уже вылетел из плей-офф. Это не сенсация

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2:3) в четвертом матче серии плей-офф. Победитель предыдущего сезона КХЛ так и не выиграл ни одной встречи в первом раунде, а запомнился только грязной игрой.

Боб Хартли после третьей встречи уже прямо говорил, что «Ак Барс» перегибает в жесткости: «Они пытались нас травмировать, было много блокировок, ударов в голову». В Казани синхронно отвечали, что это обычная манера игры в плей-офф. Возможно, правы обе стороны.