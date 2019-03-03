Действующий чемпион КХЛ уже вылетел из плей-офф. Это не сенсация
«Ак Барс» проиграл «Авангарду» (2:3) в четвертом матче серии плей-офф. Победитель предыдущего сезона КХЛ так и не выиграл ни одной встречи в первом раунде, а запомнился только грязной игрой.
Боб Хартли после третьей встречи уже прямо говорил, что «Ак Барс» перегибает в жесткости: «Они пытались нас травмировать, было много блокировок, ударов в голову». В Казани синхронно отвечали, что это обычная манера игры в плей-офф. Возможно, правы обе стороны.
Все четыре матча развивались по одинаковому сценарию, даже если менялся счет. «Авангард» убегал от соперника и забивал за счет скорости. Вот подтверждение в выдержке из интервью легионера Деарнэ после той же третьей игры: «Мы играли быстро, это наше преимущество. Скорость помогла нам победить, но следующий матч будет еще сложнее».
Такой ранний вылет «Ак Барса» не надо называть чем-то сенсационным. Мы нашли сразу несколько причин, почему «Авангард» был сильнее:
• «Ак Барс» Билялетдинова традиционно начал с раскачки. Команда привыкла постепенно набирать форму и выходить на пик к решающим раундам. Так «Ак Барс» выиграл КХЛ. «Авангард» ответил на это моментальной перестройкой на плей-офф с первого матча.
По такому результату серии для «Ак Барса можно рекламировать главную задачу команд в регулярке – занять место выше, чтобы попасть на проходимого соперника. «Авангард» слабым не выглядел и быстро оказался фаворитом.
• Защитник Марков – самый высокооплачиваемый игрок обороны во всей КХЛ (150 млн в год). Но даже он ничего не сделал, чтобы защитить вратаря. «Авангард» забивал по-разному, издевался с выездами из-за ворот и постоянно добивал с пятака.
Андрея Педана вообще оскорбляли в социальных сетях и призывали уйти в другую команду. У нападения «Ак Барса» не шла игра, но все начиналось с провала в обороне. 19 пропущенных шайб за четыре матча – ужасный результат для чемпиона.
• «Ак Барс» играл в плей-офф без основного вратаря Эмиля Гарипова. Время на подготовку было: последний матч Гарипов провел еще в декабре, а дальше не выходил из-за травмы спины. Без него основным стал 23-летний Владислав Подъяпольский.
Он почти не ошибался и даже много выручал, но это повлияло на взаимопонимание и уверенность. До этого у Подъяпольского не было ни одного матча в плей-офф за всю карьеру. Опыт вратаря «Авангарда» Бобкова чуть больше, но тот играл в основе весь сезон и показывал отличные цифры надежности.
• Большинство – единственный аргумент «Ак Барса» в серии с «Авангардом». В равных составах казанцы забросили только две шайбы. Численное преимущество реализовали четыре раза, что для победной серии было бы средним показателем. Сейчас – слабое утешение из того, что провалились не во всем.
• Настроение – тоже важный фактор. «Ак Барс» содействовал съемкам «Красавы», но в целом слишком много работал перед плей-офф. «Авангард» готовил себя к решающим играм и за пару недель до плей-офф смирился с тем, что «Барыс» выиграет дивизион.
На играх «Авангарда» падал Моуринью, пела Нюша и танцевала Бузова. Элемент шоу сработал и отвлек внимание от проблем. Когда все вспомнили о происходящем на льду, «Авангард» поднял настроение огненной победой над «Сибирью» (7:3).
«Ак Барс» не хотел попадать на «Авангард», но все испортил сам. Победа в заключительной игре регулярки подняла бы Казань на третье место в конференции. Награда – домашняя площадка и «Салават Юлаев» в соперниках.
Разгромное поражение в игре с «Металлургом» (0:4) отправило «Ак Барс» на игры с «Авангардом» с началом серии в гостях. Уже тогда было ясно, что у команды будут проблемы, хотя такой безнадеги все равно не ждали.