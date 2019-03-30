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ЦСКА выиграл у СКА девять матчей подряд. В финале Запада – 2:0
30 марта 2019, 19:50
В КХЛ все пока предсказуемо. Во второй московской игре ЦСКА победил СКА со счетом 3:1.
Во всех шести матчах этого сезона СКА забрасывал в ворота ЦСКА по одной шайбе. Хоккеисты ЦСКА отметились уже 16 шайбами в основное время.
Последнюю победу в этом противостоянии СКА одержал 2 апреля 2018 года. После нее случились еще три поражения в финале Западной конференции предыдущего сезона.
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