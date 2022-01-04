Ротенберг возглавил СКА, Брагин перемещен на должность старшего тренера

СКА объявил об изменениях в тренерском штабе. Главный тренер Валерий Брагин стал старшим. Роман Ротенберг – новый главный тренер клуба.

Брагин прокомментировал перестановки: «В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально».

СКА идет вторым в таблице Западной конференции. Следующий матч – против аутсайдера Востока «Куньлуня».