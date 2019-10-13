Случай Наместникова доказывает: даже переход в команду неудачников может быть полезным для всех
«Оттава» вынесла «Тампу» (4:2). Такой результат выглядит максимально неожиданно хотя бы из-за разных задач у команд. «Тампа» ставит великие цели по очередной победе в регулярке и походу за Кубком Стэнли. «Оттава» перестраивает коллектив, не рвется за кучей побед (да и не потянет по качеству игроков), спокойно готовится к каждой игре.
В матче с «Тампой» для «Оттавы» все перевернулось. Перед этой игрой у команды была разница шайб 8:15 и три поражения в активе. За несколько дней до той же встречи с «Тампой» клуб выменял из «Рейнджерс» Владислава Наместникова. Прямо сейчас его переход кажется главным обменом для «Оттавы» за все последнее время.
Наместников стартовал с асссиста в игре против «Сент-Луиса» (4:6). С «Тампой» все вышло еще веселее и приятнее: два гола (одна шайба в пустые ворота), передача, первая победа клуба в сезоне, награда главной звезды матча для самого Наместникова. Зацените и его мотивационную цитату: «Никогда не бойся соперника. Вы должны выходить и играть в свою игру, а не думать о том, кто там».
26-летний Наместников начинал карьеру в НХЛ именно в «Тампе». Потом его обменяли в «Рейнджерс», когда готовили состав для борьбы за трофей. В «Рейнджерс» Наместников был на второстепенных ролях. В прошлом сезоне он набрал всего 31 очко за 78 матчей, этот начал с нулевых показателей в двух играх. Ждали большего, шансы не использовал, поэтому избавились.
Думаете, что Наместников расстроился? Совсем нет. Вот его слова сразу после закрытия сделки по обмену из «Рейнджерс»: «Оттава» – очень быстрая команда, и я думаю, что смогу выдерживать темп. Считаю себя универсальным форвардом с хорошим катанием, способным помочь местной молодежи». Положительно отреагировал на переход и его агент Дэн Мильштейн.
«Оттава» – хороший вариант, да и главный тренер Ди-Джей Смит знает Наместникова с юниоров. Влад играл за «Лондон Найтс» в 2010-12 годах, когда выступал в лиге Онтарио. Смит тогда входил в тренерский штаб «Виндзора», он помнил Наместникова с тех времен. Позже Смит был ассистентом Майка Бэбкока в «Торонто», проникся идеей русского хоккея, высоко ценил российских хоккеистов. Поэтому к Владу был интерес», – рассказывал Мильштейн.
Анисимов, Зайцев, Абрамов, Наместников – теперь в «Оттаве» сразу четыре русских хоккеиста. 10 октября впервые в истории клуба в одном матче оказались на площадке все четверо. Раньше так много хоккеистов из России «Оттава» не использовала, сейчас организует целый русский костяк.
По всем прогнозам «Оттаве» прогнозируют одно из последних мест, но для Наместникова это шанс попробовать себя в новой роли, подтянуть статистику и заработать большой контракт. У самой «Оттавы» с таким игроком будет меньше провальных матчей.