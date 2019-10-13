Случай Наместникова доказывает: даже переход в команду неудачников может быть полезным для всех

Наместников стартовал с асссиста в игре против «Сент-Луиса» (4:6). С «Тампой» все вышло еще веселее и приятнее: два гола (одна шайба в пустые ворота), передача, первая победа клуба в сезоне, награда главной звезды матча для самого Наместникова. Зацените и его мотивационную цитату: «Никогда не бойся соперника. Вы должны выходить и играть в свою игру, а не думать о том, кто там».

26-летний Наместников начинал карьеру в НХЛ именно в «Тампе». Потом его обменяли в «Рейнджерс», когда готовили состав для борьбы за трофей. В «Рейнджерс» Наместников был на второстепенных ролях. В прошлом сезоне он набрал всего 31 очко за 78 матчей, этот начал с нулевых показателей в двух играх. Ждали большего, шансы не использовал, поэтому избавились.

Думаете, что Наместников расстроился? Совсем нет. Вот его слова сразу после закрытия сделки по обмену из «Рейнджерс»: «Оттава» – очень быстрая команда, и я думаю, что смогу выдерживать темп. Считаю себя универсальным форвардом с хорошим катанием, способным помочь местной молодежи». Положительно отреагировал на переход и его агент Дэн Мильштейн.