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«Каролина» установила рекорд посещаемости в сезоне НХЛ. На ее игру пришли 12 тысяч человек

4 часа назад

«Каролина» дома обыграла «Нэшвилл» в первом матче плей-офф НХЛ (5:2). Игра прошла на стадионе PNC Arena и собрала 12 тысяч зрителей – наибольшее число в текущем сезоне.

 

В отчете «Каролины» о матче сказано: «Толпа из 12 тысяч человек аплодирует, скандирует, воет и свистит. В третьем периоде даже прошла волна. Нет ничего похожего на это».

Всего PNC Arena вмещает 19 722 человека. На игре с «Нэшвиллом» ее заполнили больше чем на 62% .

  • Для всех команд НХЛ сохраняются ограничения из-за коронавируса. Разрешенная посещаемость зависит от региона, где выступает клуб, и действующих там мер против ковида.
  • Все канадские команды играют без зрителей. На матчи американских клубов они допущены, но их число сильно различается: от четырех тысяч до 12 тысяч.
  • «Каролина» и «Нэшвилл» – пока единственные команды, которым разрешено больше 10 тысяч болельщиков.

Рекорд посещаемости сезона может побить «Нэшвилл» в ближайшем матче с «Каролиной». Ему разрешено 12 135 человек – на 135 больше, чем «Каролине». Их второй матч пройдет 19 мая.

Определились все пары и расписание первого раунда плей-офф НХЛ

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