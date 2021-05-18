«Каролина» установила рекорд посещаемости в сезоне НХЛ. На ее игру пришли 12 тысяч человек

В отчете «Каролины» о матче сказано: «Толпа из 12 тысяч человек аплодирует, скандирует, воет и свистит. В третьем периоде даже прошла волна. Нет ничего похожего на это».

Всего PNC Arena вмещает 19 722 человека. На игре с «Нэшвиллом» ее заполнили больше чем на 62% .

Для всех команд НХЛ сохраняются ограничения из-за коронавируса. Разрешенная посещаемость зависит от региона, где выступает клуб, и действующих там мер против ковида.

Все канадские команды играют без зрителей. На матчи американских клубов они допущены, но их число сильно различается: от четырех тысяч до 12 тысяч.

«Каролина» и «Нэшвилл» – пока единственные команды, которым разрешено больше 10 тысяч болельщиков.

Рекорд посещаемости сезона может побить «Нэшвилл» в ближайшем матче с «Каролиной». Ему разрешено 12 135 человек – на 135 больше, чем «Каролине». Их второй матч пройдет 19 мая.

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