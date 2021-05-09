Бой Канело – Сондерс собрал на арене 73 тысячи зрителей. Рекорд для бокса установлен во время пандемии коронавируса
Сауль Альварес победил Билли Джо Сондерса. Он стал чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе сразу по трем версиям. Сондерс не вышел на девятый раунд из-за перелома орбитальной кости. Их бой проходил на арене AT&T Stadium в Техасе. Главное событие вокруг поединка – на него пришли фанаты. Так выглядел заполненный стадион, где оказались 73126 зрителей:
73 тысячи на боксе? «Гол», но сейчас же пандемия коронавируса?
Ограничения в Техасе были официально сняты еще в начале марта. Губернатор Грег Эбботт тогда публично объявил о возвращении к нормальной жизни. Его данные: в Техасе наблюдается избыток средств индивидуальной защиты, темпы вакцинации нарастают, статистика заражений падает. Число активных случаев коронавируса тогда было самым низким с ноября.
Организаторы боя Канело – Сондерс выбирали между Техасом и Лас-Вегасом. В Лас-Вегасе еще сохраняются действующие ограничения из-за коронавируса. Техас по-прежнему живет нормальной жизнью. The Ring собирал мнения фанатов по поводу поездки на бокс. Некоторые сомневались, но говорили о вакцинации, масочной защите и других правилах.
Промоутер Эдди Хирн объяснял, почему не боится последствий коронавируса: «Все виды спорта сейчас возвращают фанатов на арены. Не видел никаких всплесков из-за этого. В субботу вечером все в обязательном порядке будут носить маски. Замечал: когда люди приезжают в открывшиеся Техас и Флориду, они не выходят туда беззаботно с игнорированием правил. Люди разумны».
Позже оказалось, что ношение масок не было обязательным для фанатов бокса. ESPN напоминает: еще ни одно спортивное событие в США не собирало столько зрителей с момента начала пандемии. Канело тоже участвовал в продвижении боя. Он рассказывал: «Я очень благодарен людям за их реакцию на этот бой. И за то, что бокс возвращает все в норму».
AT&T Stadium – арена команды «Даллас Ковбойз». Она похожа на «Газпром Арену», потому что там тоже закрывается крыша. На время боя Канело и Сондерса крыша закрылась. Из-за этого поединок считается проведенным в закрытом помещении. Его посещаемость – рекорд для такого формата боксерских боев в США. Достижение Али и Спинкса (63352) перебито.
Что происходило на трибунах:
Турнир UFC 261 еще раньше проводился с фанатами. На бои в Джексонвилле допускалось 15 тысяч зрителей – цены на билеты подскакивали в 20 раз. Потом фанаты замечали на билетах предупреждение, которое прописано мелким шрифтом: «Посещение мероприятия может привести к заражению коронавирусом, смерти и другим последствиям».
Сколько Канело заработал за победу над Сондерсом
Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость