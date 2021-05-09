Бой Канело – Сондерс собрал на арене 73 тысячи зрителей. Рекорд для бокса установлен во время пандемии коронавируса

73 тысячи на боксе? «Гол», но сейчас же пандемия коронавируса?

Ограничения в Техасе были официально сняты еще в начале марта. Губернатор Грег Эбботт тогда публично объявил о возвращении к нормальной жизни. Его данные: в Техасе наблюдается избыток средств индивидуальной защиты, темпы вакцинации нарастают, статистика заражений падает. Число активных случаев коронавируса тогда было самым низким с ноября.

Организаторы боя Канело – Сондерс выбирали между Техасом и Лас-Вегасом. В Лас-Вегасе еще сохраняются действующие ограничения из-за коронавируса. Техас по-прежнему живет нормальной жизнью. The Ring собирал мнения фанатов по поводу поездки на бокс. Некоторые сомневались, но говорили о вакцинации, масочной защите и других правилах.

Промоутер Эдди Хирн объяснял, почему не боится последствий коронавируса: «Все виды спорта сейчас возвращают фанатов на арены. Не видел никаких всплесков из-за этого. В субботу вечером все в обязательном порядке будут носить маски. Замечал: когда люди приезжают в открывшиеся Техас и Флориду, они не выходят туда беззаботно с игнорированием правил. Люди разумны».