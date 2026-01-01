Билли Джо Сондерс

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Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость
#Сауль Альварес
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Сколько Канело заработал за победу над Сондерсом
#Сауль Альварес
Бой Канело – Сондерс собрал на арене 73 тысячи зрителей. Рекорд для бокса установлен во время пандемии коронавируса
#Сауль Альварес
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