Сколько Канело заработал за победу над Сондерсом
Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс провели боксерский бой на арене AT&T Stadium в Техасе. Туда пришли 73126 фанатов (тут – подробности). Сауль Альварес выиграл бой досрочно: сломал Сондерсу орбитальную кость, поэтому тот не вышел на девятый раунд. Так Сауль Альварес стал чемпионом мира в суперсреднем весе сразу по трем версиям.
Денежная карта – еще один важный инфоповод вокруг этого боя. Канело был и остается одним из самых раскрученных спортсменов в боксе. Поэтому его доходы за бой с Сондерсом потенциально намного выше, чем у соперника. Данные sportekz.com: Канело гарантированно получает 15 миллионов долларов, Сондерс – 2,5 миллиона.
В эту сумму не входит доля с продажи платных трансляций. Она подсчитывается позже, поэтому никогда не объявляется официально. Общая предполагаемая сумма заработка Канело – 35 миллионов долларов. Тот же Sportekz пишет, что Канело претендует на 60% доли от продажи платных трансляций. Бой транслировал стриминговый сервис DAZN.
Данным Sportekz можно доверять по двум причинам: нет альтернативных источников с другими цифрами, все в мире ссылаются именно на Sportekz. Мы тоже упоминали этот сайт в материалах по боям в боксе. Эти данные все равно могут отличаться от реальных заработков бойцов. Обычно они не подтверждают цифры – разглашение запрещено по контракту.
В 2018 году DAZN подписал контракт с Канело на 11 боев. Дэн Рафаэл из ESPN тогда расписывал, что это соглашение принесет Канело минимум 365 миллионов долларов общего дохода. Эти 11 боев он обязан провести за ближайшие пять лет. Оскар Де Ла Хойя тогда назвал Канело самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Тогда он вряд ли знал о контракте Месси.
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Год назад Forbes подсчитывал заработки Канело. Только за 2020 год он заработал 37 миллионов долларов. Там же есть данные по боям: за первые два боя на DAZN Канело заработал 50 миллионов долларов. Forbes расписывал по прогнозам, что в будущем Канело выйдет на график в 35 миллионов долларов за один бой. Кажется, в бою с Сондерсом это и случилось.
Celebrity Net Worth пишет, что Сауль Альварес уже зарабатывал больше суммы в 35 миллионов долларов за один бой. Второй поединок с Геннадием Головкиным принес ему 40 миллионов долларов. Канело упомянул Головкина и после боя с Сондерсом. Рассказал, что готов к третьему бою между ними. Для этого Головкину надо уйти в суперсредний вес.
Ранее Канело рассказывал, что деньги никогда не были его основной мотивацией: «Я всегда говорил людям, что деньги здесь не главное. Это борьба за людей. Это то, чем я хочу заниматься. Деньги хорошие, но я борюсь за свою семью, борюсь за свою жизнь. Я знаю, что это связано с риском, но здесь важны не деньги».
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