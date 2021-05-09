Сколько Канело заработал за победу над Сондерсом

Сауль Альварес и Билли Джо Сондерс провели боксерский бой на арене AT&T Stadium в Техасе. Туда пришли 73126 фанатов (тут – подробности). Сауль Альварес выиграл бой досрочно: сломал Сондерсу орбитальную кость, поэтому тот не вышел на девятый раунд. Так Сауль Альварес стал чемпионом мира в суперсреднем весе сразу по трем версиям.

Денежная карта – еще один важный инфоповод вокруг этого боя. Канело был и остается одним из самых раскрученных спортсменов в боксе. Поэтому его доходы за бой с Сондерсом потенциально намного выше, чем у соперника. Данные sportekz.com: Канело гарантированно получает 15 миллионов долларов, Сондерс – 2,5 миллиона.

В эту сумму не входит доля с продажи платных трансляций. Она подсчитывается позже, поэтому никогда не объявляется официально. Общая предполагаемая сумма заработка Канело – 35 миллионов долларов. Тот же Sportekz пишет, что Канело претендует на 60% доли от продажи платных трансляций. Бой транслировал стриминговый сервис DAZN.