Сауль Альварес
Билли Джо Сондерс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сауль Альварес #Билли Джо Сондерс

Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость

вчера, 10:15

Сауль Альварес (Канело) победил Билли Джо Сондерса в боксерском поединке на арене AT&T Stadium в Техасе. Туда пришли 73126 зрителей – это рекордная посещаемость с начала пандемии.

Бой продлился восемь раундов. Билли Джо Сондерс не вышел на девятый по решению тренера. Канело сломал сопернику орбитальную кость.

Потом Канело говорил: «Думаю, где-то в области щеки я ему что-то сломал. Сразу сказал тренеру, что он не выйдет на следующий раунд. Так и получилось».

Теперь Сауль Альварес – чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Его карьерная статистика: 56-1-2.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
DAZN Boxing
Еще по теме
Бой Канело – Сондерс собрал на арене 73 тысячи зрителей. Рекорд для бокса установлен во время пандемии коронавируса
Сколько Канело заработал за победу над Сондерсом
Сауль Альварес поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с друзьями
Ковалев оправдывается за поражение от Канело. Отрицает договорняк, рекламирует букмекеров, задевает фанатов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сауль Альварес
#Билли Джо Сондерс