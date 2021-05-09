Сауль Альварес
Билли Джо Сондерс
Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость
вчера, 10:15
Сауль Альварес (Канело) победил Билли Джо Сондерса в боксерском поединке на арене AT&T Stadium в Техасе. Туда пришли 73126 зрителей – это рекордная посещаемость с начала пандемии.
Бой продлился восемь раундов. Билли Джо Сондерс не вышел на девятый по решению тренера. Канело сломал сопернику орбитальную кость.
Потом Канело говорил: «Думаю, где-то в области щеки я ему что-то сломал. Сразу сказал тренеру, что он не выйдет на следующий раунд. Так и получилось».
Теперь Сауль Альварес – чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Его карьерная статистика: 56-1-2.
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