Канело стал чемпионом мира в боксе по трем версиям. Он сломал Сондерсу орбитальную кость

Сауль Альварес (Канело) победил Билли Джо Сондерса в боксерском поединке на арене AT&T Stadium в Техасе. Туда пришли 73126 зрителей – это рекордная посещаемость с начала пандемии.

Бой продлился восемь раундов. Билли Джо Сондерс не вышел на девятый по решению тренера. Канело сломал сопернику орбитальную кость.

Потом Канело говорил: «Думаю, где-то в области щеки я ему что-то сломал. Сразу сказал тренеру, что он не выйдет на следующий раунд. Так и получилось».

Теперь Сауль Альварес – чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе. Его карьерная статистика: 56-1-2.